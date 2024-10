Outubro Rosa: Mês de Prevenção contra o Câncer de Mama

A campanha do Outubro Rosa é reconhecida internacionalmente como o mês de conscientização do câncer de mama, uma das doenças que mais afetam as mulheres no mundo inteiro. Conforme dados do Instituto Nacional do Câncer, mais de 60 mil novos casos são registrados por ano apenas no Brasil. Com o objetivo de unir esforços nessa campanha, a Secretaria da Educação (Seduc) trará, nas próximas semanas, relatos de servidoras da rede estadual de ensino que enfrentaram e venceram a doença. São histórias de superação que não apenas mostram a importância do tratamento precoce, mas também revelam a resiliência e a força de vontade que podem inspirar outras pessoas a buscar o autocuidado.