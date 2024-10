Curso híbrido de Robótica para cirurgiões e residentes

A Faculdade Moinhos de Vento, do Hospital Moinhos de Vento, promoverá o 2° Curso Híbrido de Cirurgia Robótica. A capacitação é direcionada a médicos, residentes e especialistas em urologia, ginecologia, coloproctologia, cirurgia geral, digestiva, torácica, oncológica, pediátrica, entre outras. O curso terá 80 horas de duração e será dividido em seis módulos, entre aulas teóricas e práticas, com treinamentos nos simuladores dos robôs Da Vinci e Versius e participação em cirurgias ao vivo. As inscrições podem ser realizadas até 8 de novembro. As aulas iniciarão no mesmo mês e ocorrerão em turno integral, em formato híbrido. Mais informações e inscrições pelo link.