Sebrae RS tem vagas para agentes locais de inovação e orientadores

Com bolsas de R$ 5 mil para Agentes Locais de Inovação (ALI) e R$ 6,5 mil para Orientadores, nos temas Educação Empreendedora e Produtividade, o Sebrae RS reabriu as inscrições para preencher 45 vagas imediatas, além de cadastro reserva. Os profissionais selecionados, que terão bolsas com duração de até 30 meses e capacitação pelo Sebrae RS, atuarão para identificar e sensibilizar instituições de ensino ou empresas a participarem do projeto ALI, aplicar metodologia e acompanhar nos seus ciclos do projeto. O processo seletivo dos bolsistas será conduzido pela Fapetec, empresa contratada pelo Sebrae RS. As inscrições podem ser realizadas gratuitamente no link: https://fapetec.selecao.net.br/informacoes/95/. As inscrições ficarão abertas até as 18h do dia 11 de outubro de 2024 e somente serão efetivadas mediante preenchimento completo do cadastro eletrônico.