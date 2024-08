Direito eleitoral digital é tema de palestra na CIC Caxias do Sul

A presidente do Instituto Gaúcho de Direito Eleitoral (Igade), a advogada Francieli Campos será palestrante da próxima reunião-almoço da Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul (CIC Caxias), na segunda-feira (dia 2 de setembro). Com o tema “Direito eleitoral digital”, a especialista vai abordar questões como inovações da legislação para propaganda na internet, utilização de Inteligência Artificial (IA) nas campanhas, papel do eleitor na lei eleitoral e principais novidades nas prestações de contas e doações no pleito de 2024. As inscrições para o evento podem ser feita no site da entidade (www.ciccaxias.org.br).