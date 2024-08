Curso de Gestão da Reputação e Sustentabilidade Corporativa abre as inscrições

Estão abertas as inscrições para o curso sobre Gestão da Reputação e Sustentabilidade Corporativa. Atividade é promovida pelo Instituto Latino Americano de Desenvolvimento Econômico Sustentável (Ilades) e a Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos). As aulas serão ministradas pela especialista em Gestão Ambiental e doutoranda e MSC em Comunicação Social, Lara Corrêa Ely. O curso visa capacitar profissionais para desenvolver, implementar, gerenciar e divulgar estratégias de sustentabilidade no contexto corporativo. O curso será online com aulas síncronas, de segunda a sexta-feira, das 19h às 22h, no período de 23 a 27 de setembro deste ano.