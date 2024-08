Primeiro curso de extensão em cirurgia robótica para Enfermagem do RS

A Faculdade Moinhos de Vento está com inscrições abertas para o primeiro curso de extensão em Cirurgia Robótica para Enfermagem do Rio Grande do Sul. A formação tem carga horária de 21h e será realizada na modalidade presencial com aulas teóricas e práticas com simulação. No curso, serão abordadas as três principais tecnologias robóticas atuais: Da Vinci XI, Versius e Rosa Knee. Todos os robôs fazem parte do arsenal do Hospital Moinhos de Vento, que tem um dos parques robóticos mais diversificados da América Latina. Podem se inscrever enfermeiros e técnicos de enfermagem com experiência em centro cirúrgico. O curso será realizado nos dias 13, 14 e 15 de agosto, das 19h às 22h, com atividades práticas no dia 18/8, das 7h às 19h, na Faculdade e Escola Técnica Moinhos de Vento, na avenida Cristóvão Colombo, 545.