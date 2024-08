Sindicato dos Professores lançará campanha Liberdade de ensinar e aprender

Nesta sexta-feira, 9 de agosto, às 19h, o Sindicato dos Professores do Ensino Privado do Rio Grande do Sul (Sinpro/RS) lançará a campanha pública Liberdade de ensinar e aprender. O lançamento será no Espaço de Eventos do Sinpro/RS, em Porto Alegre, na avenida João Pessoa, 919, com a participação de representantes de instituições e entidades ligadas à educação e convidados. A iniciativa tem como proposta chamar a atenção da sociedade sobre investidas de cerceamento ao trabalho dos professores, de censura a livros e conteúdos e de manifestações preconceituosas relativas à raça e a gênero; bem como alertar para o dano que isso provoca. A campanha também informará sobre os direitos legais e a defesa dos professores nas esferas criminal, cível e trabalhista; e as ações do Sinpro/RS na defesa do pluralismo de ideias, da liberdade de cátedra e do livre exercício docente