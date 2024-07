Trem do Pampa abre novos horários

Os ingressos para o primeiro dia de passeios do Trem do Pampa (20 de julho), novidade do turismo na Campanha Gaúcha, esgotaram em um dia de vendas. Para atender a demanda, a Giordani Turismo, empresa responsável pela operação, abriu duas datas extras ainda neste mês, nos dias 21 e 28. Com saídas previstas sempre aos sábados à tarde, o Trem do Pampa explora a beleza natural da Campanha Gaúcha, na fronteira do Rio Grande do Sul e Uruguai, e ainda inclui visitação e degustação de vinhos e sucos da Vinícola Almadén.