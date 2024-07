Sesc/RS oferece estudo gratuito para jovens e adultos

Jovens, adultos e idosos de todas as regiões do Estado que não tenham terminado o Ensino Médio no tempo regular têm a chance de concluir os estudos gratuitamente através da Educação à Distância para Jovens e Adultos (EAD EJA) do Sesc/RS. Há novas turmas em 33 cidades gaúchas. No total, com um polo extra que abriu turma na última semana, há 1.260 vagas abertas para início das aulas já em agosto. Esta é a última semana de inscrições, que seguem até a próxima segunda-feira, 08 de julho, no site www.sesc.com.br/ead ou em qualquer Unidade do Sesc/RS, cujos endereços e contatos estão no site www.sesc-rs.com.br.