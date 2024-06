Expoagas 2024 vai ocorrer entre os dias 20 e 22 de agosto

Entre os dias 20 e 22 de agosto vai ocorrer a Expoagas 2024 – 41ª Convenção Gaúcha de Supermercados no Centro de Eventos da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs-RS), na avenida Assis Brasil, 8.787, em Porto Alegre. A realização do evento foi confirmada pela Associação Gaúcha de Supermercados (Agas). Informações adicionais na página da Agas: www.agas.com.br.