UPF abre vagas para o vestibular de inverno

A Universidade de Passo Fundo (UPF) oferece uma nova oportunidade para quem ainda não garantiu vaga no Ensino Superior: as inscrições para o vestibular de inverno seguem com inscrições abertas, agora para 23 cursos de graduação presenciais e quatro híbridos. Os estudantes podem se inscrever pelo site upf.br/vestibular e optar por uma das duas formas de seleção, prova de redação on-line ou nota de redação do Enem. O prazo para as inscrições é 22 de julho e as aulas iniciam no dia 29 em toda a estrutura multicampi.