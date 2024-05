Spaan precisa de alimentos e fraldas geriátricas

A Sociedade Porto-alegrense de Auxílio aos Necessitados (Spaan) solicita ajuda da comunidade para manter o seu serviço de excelência no cuidado a idosos. Desde o início do mês, a entidade está atuando no apoio a outras Instituições de Longa Permanência de Idosos (ILPIs) que tiveram a operação afetada por conta das enchentes no Rio Grande do Sul, inclusive recebendo moradores que precisaram deixar esses locais. A urgência no momento é para restabelecer o estoque de fraldas e absorventes geriátricos, bem como leite, café, arroz, feijão, óleo, molho de tomate e bolachas. Nas redes sociais da instituição é possível conferir outros itens, além de uma lista de medicamentos necessários para o cuidado com os residentes.As doações podem ser deixadas na portaria 24h da instituição, na rua Frederico Etzberger, 635, no bairro Nonoai. Há também a opção de ajudar via pix, a chave é e-mail [email protected] . Mais informações pelo telefone (51) 3247.7400, que também é WhatsApp.