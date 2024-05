UCS realiza ações de auxílio às vítimas das chuvas

A Universidade de Caxias do Sul (UCS) disponibiliza ponto de arrecadação de donativos às vítimas da chuva que atinge o Estado. As doações podem ser feitas diariamente, das 8h às 18h, no Bloco T – prédio da antiga UCS TV, defronte ao Restaurante Universitário, no Campus-Sede. A campanha segue, pelo menos, até o próximo domingo, e está restrita ao campus de Caxias. Nos demais campi da UCS na região não haverá recebimento neste momento devido às dificuldades de acesso e mobilidade. A UCS também disponibilizou, em acordo com a prefeitura de Caxias do Sul e a Fundação de Assistência Social (FAS), o Ginásio 1 e o alojamento dos atletas da Vila Poliesportiva para acolhimento de desabrigados. Para mais informações: (54) 98404.0778 (Defesa Civil). As doações podem ser de alimentos perecíveis e água potável, materiais de higiene, roupas e agasalhos, colchões e roupas de cama, além de lonas.