SETCERGS lança campanha para ajudar vítimas das chuvas

O Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas e Logística no Rio Grande do Sul (SETCERGS) lança a campanha "SOS Rio Grande do Sul - Carreta Solidária" em resposta às enchentes que assolam o Estado. A entidade pede para população e entidades a ajudarem com doações de alimentos não perecíveis, agasalhos e produtos de higiene e limpeza para auxiliar população afetada pelas chuvas. As entregas têm como ponto central a sede do sindicato, localizado na avenida São Pedro, 1.420, bairro São Geraldo, Porto Alegre (RS).