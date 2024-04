Estão abertas as inscrições para a Cidade da Advocacia 2024. O evento da OAB/RS acontecerá entre os dias 6 e 10 de agosto, no Cais Embarcadero, em Porto Alegre. Assim como nas últimas edições, a Cidade da Advocacia deste ano terá uma série de palestras e debates em diversos ramos do Direito. Entre algumas das áreas, destacam-se o Direito Previdenciário, com o já tradicional Encontro de Advogados Previdenciários, e o Direito Digital, abordando temas como inteligência artificial e os impactos das novas tecnologias.