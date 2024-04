Faccat abre as inscrições para a 13ª Semana de Enfermagem

Nos dias 20 a 22 de maio de 2024, ocorre no Centro de Eventos das Faculdades Integradas de Taquara (Faccat), a 13ª Semana de Enfermagem. Nesta edição, a temática central será "Inovação, Tecnologia e Empreendedorismo". De acordo com a Comissão Organizadora, o evento pode ser considerado um marco na atualização profissional e na troca de conhecimentos entre os participantes. Os interessados em participar devem realizar as inscrições em www.faccat.br/cursoseeventos. A realização é do Curso de Enfermagem da Faccat.