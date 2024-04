Univates abre inscrições para processo seletivo do curso de Medicina

A Universidade do Vale do Taquari (Univates) abre as inscrições para o processo seletivo para ingresso no curso de graduação em Medicina no segundo semestre de 2024. São 59 vagas para estudar no melhor curso de Medicina do interior do Rio Grande do Sul, de acordo com os resultados mais recentes do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade), do Ministério da Educação. Os candidatos devem realizar a inscrição até as 17h do dia 20 de maio, no site univates.br/medicina ou pelo WhatsApp (51) 3714-7043. O candidato deverá indicar o ano do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) referente à nota com a qual pretende concorrer à vaga. Serão validadas somente as inscrições de quem realizou o Enem em 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 ou 2023.