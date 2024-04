UCS sedia congresso sobre riscos psicossociais

De 2 a 4 de maio, a Universidade de Caxias do Sul (UCS) sedia o 1º Congresso Ibero-Americano de Riscos Psicossociais (Coiarps). O evento vai reunir uma equipe de palestrantes especialistas do Brasil, Portugal, Espanha, Equador, Argentina, Chile e Colômbia. A abertura ocorre no, dia 2, no UCS Teatro, e as palestras e debates no auditório e salas do bloco J. As inscrições estão abertas e podem ser feitas neste link.