Vinhos brasileiros na Convenção Regional de Supermercados, na Serra Gaúcha

Nesta quarta-feira, 10 de abril, continua, o segundo e último dia, da Convenção Regional de Supermercados Serra Gaúcha, vento promovido pela Associação Gaúcha de Supermercados (Agas). A atividade ocorre no Fundaparque, em Bento Gonçalves, e conta com um espaço para apresentação de vinhos, espumantes e suco de uva produzidos no Brasil. A Arena do Vinho Brasileiro, estande coletivo organizado pelo Instituto de Gestão, Planejamento e Desenvolvimento da Vitivinicultura do Estado do Rio Grande do Sul (Consevitis-RS), tem a participação de seis vinícolas: Don Giovanni, Maison Forestier, Monte Reale, Panizzon, Tenuta Foppa & Ambrosi e Tradição. Mais informações pelo e-mail [email protected] ou pelo telefone (51) 2118.5200.