Ciclo de palestras aborda Terapias Invasivas da ATMs

O Ciclo de Palestras: Status Contemporâneo das Terapias Invasivas das ATMs está com as inscrições abertas. Trata-se de um moderno tratamento das disfunções das articulações temporomandibulares. O evento acontece no dia 27 de abril, das 9h às 12h, no auditório do Hospital Mãe de Deus (Rua José de Alencar, 286,no bairro Menino Deus, em Porto Alegre. Os palestrantes são os cirurgiões bucomaxilofaciais Miguel Scheffer, Denise Silveira Warszawsky e Antonio Manentti, especialistas na área. A atividade é gratuita e o público-alvo são profissionais e acadêmicos das áreas de Odontologia, Medicina, Fonoaudiologia e Fisioterapia. O Ciclo de Palestras é uma realização da Clínica Scheffer & Warszawsky Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial e do Hospital Mãe de Deus.