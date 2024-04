Univates oferece cursos de Gastronomia Gaúcha e de Confeitaria

O Crie Univates está com inscrições abertas para os cursos profissionalizantes de Gastronomia Gaúcha e de Confeitaria. As formações são voltadas para pessoas que já atuam ou que têm interesse em ingressar na área de gastronomia. O curso de Gastronomia Gaúcha ensina desde a elaboração de cardápio e noções da cultura gaúcha até receitas de comida campeira, café colonial e cuca alemã. As aulas acontecem de 6 de maio a 25 de setembro, nas segundas, terças e quartas-feiras, à noite. No curso de Confeitaria, os alunos aprendem noções de francês e italiano para gastronomia, além de receitas de cremes, caldas, merengues, massa folhada, macarons e panetones artesanais. As aulas acontecem de 8 de maio a 23 de outubro, nas quartas-feiras, à noite. As inscrições devem ser realizadas no site: crie.co.