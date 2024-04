Embaixada e Consulados dos EUA oferecem formação para jovens

A Embaixada e Consulados dos Estados Unidos no Brasil, sob a implementação do Instituto Glória e o apoio de organizações dos setores público e privado, informam que terminam no dia 10 de abril as inscrições para o programa Power4Girls - Empower to Lead! Yerminam. O objetivo do P4G é oferecer uma formação inovadora para meninas de 15 a 18 anos que frequentam o Ensino Médio em escolas técnicas/tecnológicas federais ou estaduais, ou em escolas técnicas sem fins lucrativos em todo o Brasil. O programa de seis meses vai capacitar jovens em diversas áreas, como empreendedorismo, planejamento estratégico, inovação e responsabilidade social, preparando-as para as oportunidades e desafios do século XXI. Em 2024, o programa vai selecionar 20 equipes, compostas por quatro alunas e um professor-orientador voluntário. Cada equipe será desafiada a desenvolver propostas com soluções criativas e inovadoras, tendo como foco os princípios da economia circular, destacando três Rs: Reduzir, Reutilizar e Reciclar. Para mais informações e inscrições, acesse: https://power4girls.com.br/