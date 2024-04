Fiergs realiza o curso online de Capacitação em exportação

Nos dias 10 e 11 de abril, das 15h às 18h, a Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs) realiza o curso online Capacitação em formação de preço na exportação. O conteúdo do curso aborda assuntos como: tratamento tributário e incentivos fiscais para a exportação; regimes aduaneiros especiais; impacto dos custos; custos administrativos; custos financeiros e análise de câmbio; acordos comerciais internacionais; metodologia para a formação do preço de exportação. Informações pelo telefone (51) 98970-3769 e por e-mail: [email protected]