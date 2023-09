Semana Caldeira debate as temáticas que vêm impactando o mundo

A partir desta segunda-feira (18) até o dia 22 de setembro, ocorre a 2ª edição da Semana Caldeira, evento organizado pelo Instituto Caldeira, hub de inovação de Porto Alegre. Kathryn Boudett, professora na Harvard University, Inbal Arieli, considerada uma das pessoas mais influentes do setor de alta tecnologia israelense, e o navegador Amyr Klink estão entre os nomes confirmados. A programação presencial inclui também masterclasses, workshops, talks e conversas abertas com grandes executivos, além da divulgação de dados sobre o ecossistema. A Semana Caldeira é realizada pelo Instituto Caldeira com patrocínio da Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Turismo e do Banco Topázio. O evento conta ainda com o apoio da Dell Technologies, McAfee, Instituto Eldorado, TKE, Alana AI e Suno Paim.

Tecnologia para o poder público



A Semana Caldeira conta também com programações voltadas ao poder público, com talks como "Políticas públicas nacionais para a educação", exposta por Priscila Cruz, presidente do Todos Pela Educação e "Tendências de Porto Alegre/RS, uma cidade em conflito", por Francisco Maraschim Zancan, CEO e Sócio da Space Hunters. Políticas Públicas são debates levantados constantemente pela comunidade Caldeira, dado todo o envolvimento político-geográfico que o hub está inserido. Parte deste comprometimento com a vida pública são as parcerias e trocas com secretarias de educação, tecnologia e segurança que visam o compartilhamento de estratégias e aplicabilidade na comunidade e seus entornos. Outro anúncio aguardado são os dados completos do RS Tech, que oferece uma fotografia do ecossistema de inovação gaúcho. Mais informações na página do Instituto Caldeira na Internet.