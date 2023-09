Feira de Carreiras da Pucrs está com as inscrições abertas

Jornal do Comércio

Estão abertas as inscrições para a 10ª edição da Feira de Carreiras da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (Pucrs). A feira é gratuita e aberta ao público e está programada para acontecer nos dias 3 e 4 de outubro, das 9h às 21h, no campus da Pucrs. Neste ano, o evento promoverá diálogos sobre carreira através de uma imersão para recolocação no mercado de trabalho; trilhas para desenvolver hard e soft skills, oportunizando networking e conexão com as empresas de diferentes segmentos. As inscrições podem ser feitas pelo site pucrs.br/feira-de-carreiras.