IFRS abre concursos públicos para diferentes formações

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS) está com as inscrições abertas para dois concursos públicos de servidores. São 36 vagas para docentes e oito para técnicos administrativos em educação (profissionais de diferentes formações – com Ensino Superior ou Técnico). Informações adicionais no site: https://ifrs.edu.br/