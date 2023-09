CIC Caxias promove painel sobre o novo Aeroporto Regional da Serra Gaúcha

Jornal do Comércio

No dia 29 de setembro (sexta-feira), das 10h às 12h, a Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul (CIC Caxias) promove em sua sede um encontro para tratar sobre o projeto de construção do novo Aeroporto Regional da Serra Gaúcha. Intitulado “Do projeto ao primeiro voo", o painel vai contar com a participação do prefeito de Caxias do Sul, Adiló Didomenico, e do senador Luis Carlos Heinze, com mediação feita pelo presidente da Associação das Entidades Representativas da Classe Empresarial da Serra Gaúcha (CICS Serra), Daniel Bampi. O secretário de Logística e Transportes do Rio Grande do Sul, Juvir Costella, também foi convidado para compor o painel. Informações adicionais no site: https://ciccaxias.org.br/eventos/.