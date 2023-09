11º Fórum Instituto Unimed/RS acontece nesta sexta-feira

Nesta sexta-feira, dia 15 de setembro, no Teatro do Bourbon Country, na avenida Túlio de Rose, 80, em Porto Alegre, ocorre o 11º Fórum Instituto Unimed/RS. O evento reúne alguns dos principais nomes pensantes do País, como: o especialista em inovação e empreendedorismo Allan Costa, o economista Eduardo Giannetti e o historiador Leandro Karnal. A atividade retorna após o hiato provocado pela pandemia de covid-19, que impossibilitou a realização desde 2019.

