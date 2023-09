Jornal do Comércio

Ambev abre vagas para trainee e estágio em todo o Brasil. Nesta edição, os interessados poderão escolher o trainee que mais se identificam: Generalista ou Supply Chain. Ao escolher pelo trainee generalista, o participante terá contato direto com diversas áreas, que buscam entender as necessidades dos clientes e consumidores e desenvolvem soluções inovadoras, como financeiro, marketing, vendas, tecnologia, bees, Zé Delivery, gente & gestão, jurídico e relações corporativas. Além do trainee, também estão abertas as inscrições para os programas de estágio e representa – voltado exclusivamente para pessoas autodeclaradas negras. Os candidatos também poderão escolher qual mundo Ambev mais se identificam: Business ou Supply. As inscrições estão abertas até dia 25 de setembro. Os interessados podem se inscrever e saber mais sobre os programas pelo link