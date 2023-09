Projeto Educa CEP, do Moinhos de Vento, oferece capacitações online

Jornal do Comércio

Desenvolvido para capacitar os membros dos mais de 800 comitês de ética em pesquisa (CEP) do Brasil, o projeto Educa CEP oferece, até o fim deste ano, 18 módulos de qualificação para esses profissionais. Essa é uma iniciativa do Hospital Moinhos de Vento, em parceria com o Ministério da Saúde, por meio do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde (Proadi-SUS).Os conteúdos oferecidos abrangem desde o histórico do sistema CEP/Conep (Comissão Nacional de Ética em Pesquisa) até questões éticas no ambiente virtual. Embora seja direcionado aos cerca de 11 mil membros dos CEPs nacionais, as capacitações são abertas ao público. Como são independentes, os módulos podem ser cursados separadamente. Após avaliação final, os participantes podem emitir certificado de conclusão. Cada etapa tem, em média, duas horas de duração. O acesso às aulas pode ser feito até 31 de dezembro, de forma gratuita pelo site.