Vestibular de Medicina da Feevale está com as inscrições abertas

Estão abertas, até as 12 horas do dia 17 de outubro, as inscrições para o processo seletivo do curso de Medicina da Universidade Feevale. O candidato poderá escolher entre duas formas de ingresso: Redação Feevale + Prova Objetiva Feevale, que acontecerá de forma presencial no dia 29 de outubro, das 12h às 17h, no Câmpus II, em Novo Hamburgo (ERS-239, 2755, Novo Hamburgo); ou aproveitamento Redação Enem + Prova Objetiva Enem (podendo ser utilizadas as notas dos anos 2020, 2021 e 2022). As inscrições podem ser realizadas no site www.feevale.br/vestibular-medicina, em que também é possível acessar o edital completo.