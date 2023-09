ACPA aborda o tema "Centro Histórico Renovado: Avanços e Oportunidades"

Jornal do Comércio

Nesta terça-feira, dia 19 de setembro, das 12h às 14h, a Associação Comercial de Porto Alegre (ACPA) promove a reunião-almoço presencial Menupoa, com a participação de Cezar Schirmer, secretário municipal de Planejamento e Assuntos Estratégicos e André Flores, secretário municipal de Obras e Infraestrutura. O tema do encontro é "Centro Histórico Renovado: Avanços e Oportunidades". A atividade ocorre no salão nobre do Palácio do Comércio. Informações adicionais pelo telefone (51) 3214-0238 e via WhatsApp pelo número (51) 98406-2247.