Bento Gonçalves recebe o 19º Congresso da Federasul e o 2º Congresso Mulheres Empreendedoras

Jornal do Comércio

Nos dias 29 e 30 de setembro, ocorre a 19ª edição do Congresso da Federação de Entidades Empresariais do Rio Grande Sul (Federasul) e o 2º Congresso Mulheres Empreendedoras, na Câmara de Indústria e Comércio de Bento Gonçalves. A programação conta com cases de entidades filiadas, que destacam as ações adotadas com sucesso e que renderam melhores serviços aos associados, e cases do Núcleo de Mulheres (o Congresso Mulheres Empreendedoras inicia pela manhã do dia 29, e o Congresso Federasul às 13h30min com a abertura oficial). Mais detalhes no site da entidade: www.federasul.com.br.