Reunião-almoço Tá na Mesa da Federasul aborda os desafios da reconstrução

Jornal do Comércio

Nesta quarta-feira, dia 13 de setembro, das 12h às 14h, a Federação de Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul (Federasul) recebe, na reunião-almoço Tá na Mesa, no largo Visconde do Cairú, 17, Claudio Goldsztein, presidente do Conselho Consultivo do Instituto Cultural Floresta (ICF) e Ivandro Rosa, presidente da Câmara da Indústria, Comércio e Serviços do Vale do Taquari (CIC Vale do Taquari). A atividade, que é presencial e com transmissão pelo site, pelo Youtube e Facebook da Federasul, tem como tema Solidariedade, união e espírito comunitário: os desafios da reconstrução. Informações adicionais na Internet:https: https://www.federasul.com.br/.