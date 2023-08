Prêmio Educação RS abre prazo de indicações para a edição 2023

26ª edição do Prêmio Educação RS, premiação que distingue anualmente profissionais, instituições e projetos comprometidos com o ensino de qualidade e a construção da cidadania no estado. As indicações devem ser feitas até o dia 24 de setembro em formulário próprio disponível no site do Prêmio ( Professores e comunidade gaúcha em geral podem participar das indicações para a, premiação que distingue anualmente profissionais, instituições e projetos comprometidos com o ensino de qualidade e a construção da cidadania no estado. As indicações devem ser feitas até oem formulário próprio disponível no site do Prêmio ( https://premioeducacao.sinprors.org.br ), espaço que reúne ainda o regulamento e o edital da 26ª edição, bem como o histórico dos vencedores ao longo dos anos.

Avaliação

As indicações serão avaliadas por uma comissão, integrada por representantes de diversos setores da sociedade, e contará com o voto dos mais de 20 mil associados ao Sindicato dos Professores do Estado do Rio Grande do Sul (Sinpro/RS), instituidor da premiação.

Os vencedores serão homenageados, no dia 20 de outubro, às 19h30, em cerimônia no Santander Cultural em Porto Alegre, com a entrega do troféu Pena Libertária. O Prêmio Educação RS se caracteriza por abranger amplamente a educação gaúcha, tanto da rede pública quanto do ensino privado, a partir de indicações espontâneas da sociedade gaúcha.