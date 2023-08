Jornal do Comércio

A Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs) divulga edital do Vestibular 2024. Ao todo, são 4.023 vagas de ingresso na graduação no primeiro (2.654) e segundo (1.369) semestres. Além do vestibular próprio, a Ufrgs utiliza o Sisu como forma de ingresso, destinado ao preenchimento de 30% das vagas na graduação. As inscrições devem ser realizadas pelo endereço eletrônico www.vestibular.ufrgs.br, da zero hora do dia 28 de agosto até as 23h59min de 25 de setembro.