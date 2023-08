Vestibular de Verão da Pucrs volta a ser presencial

Jornal do Comércio

O Vestibular de Verão da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (Pucrs) está marcado para ocorrer no dia 18 de novembro de 2023. A seleção é destinada a estudantes que desejam ingressar na instituição de Ensino Superior no primeiro semestre de 2024. A prova volta a ter o mesmo modelo que era aplicado antes da pandemia. A Pucrs espera cerca de 7 mil pessoas em seu campus.