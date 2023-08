A Yduqs abre o processo seletivo de trainees para pessoas negras

Jornal do Comércio

A Yduqs, holding de capital aberto com foco no ensino superior, abre as inscrições para a terceira edição do Programa Trainee 2024, exclusivo para pessoas que se autodeclaram pretas e pardas. Serão oferecidas vagas para diversas áreas de formação, destinadas a concluintes ou recém-formados (dezembro/2019 a dezembro/2023) de qualquer região do Brasil, desde que tenham mobilidade e disponibilidade para viagens ao longo do programa. Os interessados poderão fazer suas inscrições ou cadastros por meio do link: https://traineeyduqs.gupy.io/ até o dia 31 de agosto.