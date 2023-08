O Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul promove reunião-almoço no dia 24 de agosto

O Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul (Iargs) promove, na quinta-feira, dia 24 de agosto, às 12h, reunião-almoço, no salão Germânia, na avenida Independência, 1.299, no 6º andar. O palestrante é o presidente da Caixa de Assistência dos Advogados do RS (CAA/RS), Pedro Alfonsin. O tema do encontro é “O que a Caixa de Assistência pode fazer pelos advogados”. Informações adicionais pelo e-mail: [email protected] , pelo telefone (51) 3224.5788 e pelo WhatsApp (51) 98524.0492.