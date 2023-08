Simpósio sobre presença feminina na ciência recebe inscrições

De 25 a 27 de setembro, ocorre no Salão de Atos da Ufrgs (rua Paulo da Gama, 110, em Porto Alegre), o I Simpósio Brasil-Reino Unido sobre Mulheres na Ciência. O evento integra o projeto Mulheres na Ciência, um consórcio entre a Universidade Feevale, a Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (Pucrs), a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs), a Universidade Federal de Pelotas (UFPel), a King's College London (KCL), a University College London (UCL) e a Glasgow Caledonian University (GCU), financiado pelo British Council, que busca promover a participação feminina nas áreas de STEM (Ciências, Tecnologia, Engenharia e Matemática).

mentoria imersiva para alunas e pesquisadoras - restrita a 50 participantes - e dois dias de palestras e debates sobre a participação de mulheres na ciência e iniciativas de equidade de gênero nas universidades e instituições de ensino. O principal objetivo das atividades é inspirar e ajudar jovens cientistas a continuarem suas carreiras em STEM, além de gerar visibilidade para o tema nas universidades do sul do Brasil. O evento é gratuito e aberto ao público, mediante

