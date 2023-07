Jornal do Comércio

A 24ª Feira Internacional da Construção – Construsul 2023 ocorre de 1 a 4 de agosto, no Pavilhão do Centro de Eventos da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs) em Porto Alegre e vai reunir grandes nomes da indústria da construção. É uma oportunidade para os profissionais da construção conhecerem as últimas inovações em ferramentas que podem impulsionar seus projetos. Mais informações no site:https://feiraconstrusul.com.br/.