Federasul recebe Aurélio Pavinato, diretor-presidente da SLC Agrícola

Jornal do Comércio

Nesta quarta-feira, dia 21 de junho, das 12h às 14h, a Federação de Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul (Federasul) realiza mais uma edição da reunião-almoço Tá na Mesa, com a participação de Aurélio Pavinato, diretor-presidente da SLC Agrícola. A palestra tem como tema: Agro – Produção e sustentabilidade no cenário mundial. Endereço: Largo Visconde do Cairú, 17, no 4º andar do Palácio do Comércio, no Centro Histórico. Telefone para contato (51) 3026.4800. Mais informações no site https://www.federasul.com.br/.