Fórum Econômico Brasil-Canadá discute oportunidades de negócios

Nesta quinta-feira, dia 15 de junho, das 13h30min às 18h, a Câmara de Comércio Brasil-Canadá (CCBC) realiza o 1º Fórum Econômico Brasil-Canadá. O evento trará de discussões sobre o novo cenário político brasileiro, impactos do acordo de livre comércio Brasil-Canadá e oportunidades para aumento da produtividade e redução de custos para empresas brasileiras e canadenses.

Entre os palestrantes confirmados estão Marcos Troyjo, ex-presidente do banco do Brics, diplomata e economista; os economistas Randall Bartlett, Senior Director of Canadian Economics, Desjardins, Arthur Mota, do BTG Pactual e Rodolfo Margato, da XP Investimentos, Ronaldo Ramos, presidente da CCBC, as executivas Catharina Pires, da Nutrien, e Marcia Cristina da Silva Dias, do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), e Wilson Borges, da Lundin Mining, entre outros. O Fórum faz parte das comemorações do Jubileu de Ouro da entidade, que contará ainda com mais dois eventos: o Canadá Day, nos dias 3 e 4 de julho, e o Summit, em 18 e 19 de setembro. A atividade terá formato híbrido.