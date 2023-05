Hospital Moinhos de Vento e dupla Gre-Nal unem esforços contra o frio

arrecadação de roupas e calçados, a campanha vai até dia 1º de agosto. Para consolidar a campanha A União Move Moinhos, o Instituto Moinhos Social promoverá uma feijoada beneficente na Associação Leopoldina Juvenil, em Porto Alegre. O evento será realizado no dia 17 de junho, a partir das 12h, e os valores arrecadados serão revertidos na construção e na melhoria das habitações de moradores da Ilha do Pavão. Os ingressos podem ser obtidos na Internet ( A força da dupla Gre-Nal se une ao Instituto Moinhos Social, do Hospital Moinhos de Vento, na campanha Inverno Solidário. Com foco na, a campanha vai até dia 1º de agosto. Para consolidar a campanha A União Move Moinhos, o Instituto Moinhos Social promoverá umana Associação Leopoldina Juvenil, em Porto Alegre. O evento será realizado no dia 17 de junho, a partir das 12h, e os valores arrecadados serão revertidos na construção e na melhoria das habitações de moradores da Ilha do Pavão. Os ingressos podem ser obtidos na Internet ( https://movemoinhos.eventize.com.br/?preview&ref=qrcode

Pontos de coleta:

•Sede do Hospital Moinhos de Vento (entrada pela rua Tiradentes, 333)

•Clínica Canoas do Hospital Moinhos de Vento (avenida Getúlio Vargas, 4.831, em Canoas)

•Clínica Iguatemi do Hospital Moinhos de Vento (avenida João Wallig, 1.800, no shopping Iguatemi)

•Estádio Beira-Rio – Loja do Sport Club Internacional, ao lado do Gigantinho, Central de Atendimento ao Sócio (CAS) e Museu do Inter (avenida Padre Cacique, 891)

•Arena do Grêmio – GrêmioMania e Quadro Social, localizados na esplanada da Arena, e Administração do Grêmio no 2º andar da Arena (avenida Padre Leopoldo Brentano, 110)

•Shopping Total (avenida Cristóvão Colombo, 545)

•Sogipa (rua Barão do Cotegipe, 415)