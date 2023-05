Vestibular da Universidade de Caxias do Sul (UCS) oferta novos cursos este ano

A Universidade de Caxias do Sul (UCS) divulgou edital com os cursos disponíveis para o Processo Seletivo em Fluxo Contínuo para Bacharelados, Licenciaturas e Tecnologias. As inscrições estão abertas para as modalidades presencial e a distância. São mais de 80 cursos ofertados para as seguintes áreas do conhecimento: Ciências da Vida, Ciências Exatas e Engenharias, Humanidades, Ciências Sociais, Ciências Jurídicas e Artes e Arquitetura. Entre as novidades, está a oferta do curso Viticultura e Enologia, em Caxias do Sul. O prazo vai até o dia 10 de outubro. Mais informações na página da universidade na Internet (https://www.ucs.br/vestibular).