UFSM oferta mais de mil vagas para pós-graduação

As coordenações dos Programa de Pós-Graduação junto a Pró-reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa (PRPGP) da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) divulgaram o edital do processo seletivo para especialização, mestrado e doutorado com ingresso no segundo semestre letivo de 2023. São oferecidas 327 vagas de doutorado, 688 de mestrado e 48 de especialização, totalizando 1.063 vagas para ingresso no 2º semestre letivo de 2023. As inscrições podem ser realizadas através do Sistema Online de Inscrição, tendo como primeiro prazo até o dia 29 de maio.