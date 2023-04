A 23ª TranspoSul - Feira e Congresso de Transporte e Logística abre as inscrições

Jornal do Comércio

De 20 a 23 de junho, das 14h às 21h, ocorre a 23ª TranspoSul - Feira e Congresso de Transporte e Logística na Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs), na avenida Assis Brasil, 8.787, em Porto Alegre. O evento reúne o que há de mais inovador no setor, proporcionando negócios e conhecimento em temas atuais que impactam a vida das empresas e profissionais. A inscrição pode ser feita no site www.transposul.com.br.