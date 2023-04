Jornal do Comércio

O Sindicato da Construção Civil do Rio Grande do Sul (Sinduscon-RS) lança a 27ª edição do Sinduscon Premium. Com uma nova configuração, o prêmio será concedido a empreendimentos (14 categorias), a personalidade do setor, setor público e acadêmico (Reconhecimento Sinduscon-RS) e a Empresa do Ano. O cronograma prevê inscrições no período de 11 junho a 26 de julho, divulgação dos vencedores em 16 de outubro e cerimônia de premiação em 27 de novembro aberta a empresários, dirigentes empresariais, autoridades e imprensa. O prêmio objetiva distinguir, homenagear e reconhecer, anualmente, empresas, empreendimentos e pessoas que se destacam ou contribuam efetivamente para o desenvolvimento setorial. O evento é uma realização do Sinduscon-RS e conta com o patrocinio da Gerdau