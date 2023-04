Oportunidade de estágio no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do RS

Os estudantes de cursos do Ensino Médio/Técnico profissionalizante e Superiores de graduação de qualquer instituição de ensino podem participar da seleção de estagiários para atuar na Reitoria do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS), localizada em Bento Gonçalves, e nos campi Bento Gonçalves, Sertão e Porto Alegre. São seis vagas, e as inscrições vão até 25 de maio de 2023.



Das vagas:

Nutrição – 2 vagas são para alunos a partir do primeiro semestre de nutrição para atuação nos campi Bento Gonçalves e Sertão. Carga horária de seis horas diárias, de segunda a sexta-feira.



Técnico Secretariado ou Técnico em Administração – 1 vaga é destinada para quem está cursando técnico em secretariado ou técnico em administração para atuação no Campus Porto Alegre. Carga horária de seis horas diárias, de segunda a sexta-feira.

Direito – 1 vaga destina-se a alunos a partir do quinto semestre de Direito, para atuação na Reitoria do IFRS, em Bento Gonçalves. Carga horária de seis horas diárias, de segunda a sexta-feira.

Arquitetura ou engenharia civil – 1 vaga é para alunos a partir do terceiro semestre de arquitetura e urbanismo ou engenharia civil para atuação na Reitoria do IFRS, em Bento Gonçalves. Carga horária de seis horas diárias, de segunda a sexta-feira.

Gestão, ciências contábeis ou psicologia – 1 vaga é para estudantes de processos gerenciais, administração, gestão pública, gestão de pessoas, ciências contábeis ou psicologia, para atuação na Reitoria do IFRS, em Bento Gonçalves. Carga horária de quatro horas diárias, de segunda a sexta-feira.

Das inscrições