Varejo Experience promove imersão em negócios de Porto Alegre

Jornal do Comércio

No dia 23 de maio acontece o Varejo Experience, visita técnica que consiste em uma imersão no varejo de Porto Alegre. Integrando a programação da 10ª Feira Brasileira do Varejo (FBV), promovida pelo Sindilojas Porto Alegre, o momento conta com curadoria realizada pelo Sebrae RS. Diferente dos anos anteriores, em que a iniciativa era realizada durante a FBV, a edição de 2023 será um dia antes da feira, que acontece nos dias 24, 25 e 26 de maio, no Centro de Eventos da Fiergs, em Porto Alegre. Local: saída Sindilojas Porto Alegre (Rua Dos Andradas, 1.234, 9º andar). Os interessados podem realizar inscrição pelo site https://feirabrasileiradovarejo.com.br/varejo-experience/.